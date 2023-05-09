МИД России: Москва различает только недружественные страны, но не народы

Россия различает недружественные государства, но не народы. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Таким образом дипломат прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина на параде Победы. Глава государства заметил, что для России нет враждебных народов. Рябков согласился с президентом, но добавил ремарку.
«Но, безусловно, есть недружественные правительства», — объяснил замминистра иностранных дел.
Ранее Владимир Путин в поздравительных телеграммах, направленных лидерам Содружества независимых государств, призвал беречь историческую правду о Великой Отечественной войне.