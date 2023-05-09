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Политолог Соскин констатировал превращение «слуги народа» Зеленского во врага украинцев

Политика
Политолог Соскин констатировал превращение «слуги народа» Зеленского во врага украинцев

Политолог Олег Соскин прокомментировал инициативу киевского режима во главе с Владимиром Зеленским об уголовном преследовании за дезинформацию.

Эксперт констатировал превращение «слуги народа» во врага украинцев. Своим мнением он поделился на личном канале в YouTube.

«Вы враги народа! Зеленский, надо так переименовать свою партию, поскольку при власти находятся не слуги народа, а враги украинского народа», — подчеркнул Соскин.

Ранее сообщалось о готовности украинского правительства отмечать 9 мая День Европы, а не праздник Победы над нацистской Германией. Об этом заявил президент страны в преддверии памятного для бывших народов СССР дня.

#зеленский #слуга народа #Кучма