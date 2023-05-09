Психолог Маремпольская заявила, что Костомаров настроился на победу над испытаниями судьбы

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров впервые вышел на связь из больницы и сообщил, что ему предстоит справиться с трудностями. Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Клинический психолог Татьяна Маремпольская прокомментировала пост фигуриста.
Маремпольская отметила, что Костомаров показал решительный настрой, несмотря на тяжелую жизненную ситуацию. Напомним, что фигурист, как писала пресса, перенес несколько ампутаций из-за некроза тканей. По словам психолога, из-за этого у спортсмена прослеживается психологический надлом, с которым он борется.
«Это психологический настрой бойца на победу. По складу личности он лидер, победитель, про таких людей говорят: "Он сильный человек". И у него есть психологический ресурс преодолеть выпавшее на него испытание судьбы», — объяснила психолог в беседе с Sport24.
Напомним, что Костомаров попал в больницу с пневмонией еще 10 января. Фигуристу, по последним данным, ампутировали обе голени, кисть одной руки и все пальцы на другой. В настоящее время олимпийского чемпиона готовят к протезированию.