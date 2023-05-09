«На первый взгляд, все целы»: Пригожин рассказал о состоянии пленных бойцов ВСУ после попадания HIMARS

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин осмотрел пострадавшее в результате обстрела ВСУ здание, в котором содержались украинские военнопленные, и рассказал об их состоянии.
Удар по объекту «оркестра» был нанесен из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS. В настоящее время на месте работает следственная группа. Она устанавливает все обстоятельства случившегося. По словам Пригожина, по предварительным данным, погибших среди военнопленных нет.
«На первый взгляд, все украинские пленные целы. Поэтому если вы все-таки хотели уничтожить, ребят, надо срочно повторять», — заявил Пригожин.
Создатель ЧВК «Вагнер» также показал интересную находку, которую обнаружили при разборе завалов. Речь идет о нагрудной нашивке с надписью «Давинчи», которая принадлежала украинскому националисту и командиру подразделения «Волки» Дмитрию Коцюбайло. Он был ликвидирован бойцами «оркестра».