«На первый взгляд, все целы»: Пригожин рассказал о состоянии пленных бойцов ВСУ после попадания HIMARS

Удар по объекту «оркестра» был нанесен из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS. В настоящее время на месте работает следственная группа. Она устанавливает все обстоятельства случившегося. По словам Пригожина, по предварительным данным, погибших среди военнопленных нет.