В Петербурге 9 мая устроили автопробег в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер»

На Университетской набережной в ряд выстроились машины с флагами и наклейками ЧВК «Вагнер», передает Федеральное агентство новостей. Участники автопробега возложили цветы к месту гибели военкора Владлена Татарского. Один за другим они подходили к фотографии журналиста, чтобы почтить его память.