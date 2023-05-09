В Петербурге 9 мая устроили автопробег в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер»

Колонна автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер» появилась на Университетской набережной в Петербурге. Акция состоялась 9 мая, в День Победы.
На Университетской набережной в ряд выстроились машины с флагами и наклейками ЧВК «Вагнер», передает Федеральное агентство новостей. Участники автопробега возложили цветы к месту гибели военкора Владлена Татарского. Один за другим они подходили к фотографии журналиста, чтобы почтить его память.
Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в Петербурге. Покушение на военкора произошло во время творческого вечера. Главной подозреваемой стала Дарья Трепова✱, которая принесла статуэтку со взрывным устройством.
Ранее мотоциклисты из Челябинска поддержали бойцов ЧВК «Вагнер», участвующих в боевых действиях в Бахмуте (Артемовске). Байкеры устроили пробег в Магнитогорске.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России