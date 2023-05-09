Аналитики спрогнозировали возможные сроки наступления дефолта по госдолгу США

Если дефолт по американскому государственному долгу и произойдет, это случится в ближайшие месяцы, прогнозируют аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).
Критический период, по их словам, может наступить с июня по август. В связи с этим ближайшие недели играют важную роль для «оценки прочности государственных денежных потоков».
Ранее стало известно об очередном рекорде объема госдолга США. Администрация президента Джо Байдена выступает за увеличение планки данного показателя. При этом представители Республиканской партии страны предлагают сократить бюджетные расходы.