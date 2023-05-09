Гигантскую копию Знамени Победы развернули в Кишиневе 9 Мая

Самую большую в мире копию Знамени Победы развернули в Кишиневе 9 Мая. Это акция уже стала традиционной для столицы Молдовы.
Официально самая большая в мире копия Знамени Победы, которое в 1945 году водрузили над Рейхстагом, была развернута на главной площади Кишинева. После этого в городе провели автопробег под названием «Победа. Одна на всех», передает eNews.
Мероприятия, связанные с Днем Победы, проходят в десятках стран по всему миру. Люди несут цветы к мемориалам, чтобы почтить память советских войнов.