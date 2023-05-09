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Посол РФ в Польше Андреев счел спланированным актом инцидент на кладбище в Варшаве

Политика
Посол РФ в Польше Андреев счел спланированным актом инцидент на кладбище в Варшаве

Российский посол в Польше Сергей Андреев поделился подробностями инцидента, который произошел на мемориальном кладбище в Варшаве 9 мая. Его слова передает корреспондент РИА Новости.

Дипломат отметил, что поведение общественности, вследствие которого ему не удалось возложить венок к памятнику советских воинов, является вопиющим нарушением порядка. По его словам, полицейские объяснили происходящее официальным мероприятием и попросили удалиться сотрудников российской дипмиссии.

«На этот раз, видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — цитирует Андреева РИА Новости.

Напомним, в прошлом году в День Победы на Андреева также было совершено нападение у мемориала. Неизвестные облили дипломата красной краской.

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