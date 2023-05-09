Посол РФ в Польше Андреев счел спланированным актом инцидент на кладбище в Варшаве

Дипломат отметил, что поведение общественности, вследствие которого ему не удалось возложить венок к памятнику советских воинов, является вопиющим нарушением порядка. По его словам, полицейские объяснили происходящее официальным мероприятием и попросили удалиться сотрудников российской дипмиссии.