Посол РФ в Польше Андреев счел спланированным актом инцидент на кладбище в Варшаве

Российский посол в Польше Сергей Андреев поделился подробностями инцидента, который произошел на мемориальном кладбище в Варшаве 9 мая. Его слова передает корреспондент РИА Новости.
Дипломат отметил, что поведение общественности, вследствие которого ему не удалось возложить венок к памятнику советских воинов, является вопиющим нарушением порядка. По его словам, полицейские объяснили происходящее официальным мероприятием и попросили удалиться сотрудников российской дипмиссии.
«На этот раз, видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — цитирует Андреева РИА Новости.
Напомним, в прошлом году в День Победы на Андреева также было совершено нападение у мемориала. Неизвестные облили дипломата красной краской.