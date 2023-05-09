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Парад в честь Дня Победы прошел в Санкт-Петербурге при участии четырех тысяч военнослужащих

Армия
Парад в честь Дня Победы прошел в Санкт-Петербурге при участии четырех тысяч военнослужащих

Военный парад, приуроченный ко Дню Победы, состоялся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Торжественное мероприятие посетило множество зрителей, в частности, ветераны Великой Отечественной войны, а также участники спецоперации ВС РФ на Украине.

В сопровождении оркестра по площади прошли военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона, парадные расчеты силовых структур и курсанты учебных заведений Министерства обороны РФ. Замыкали парадный строй военнослужащие 138-й гвардейской отдельной Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой бригады.

В параде были задействованы около четырех тысяч военнослужащих, а также более 80 единиц советской и современной техники.

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