Парад в честь Дня Победы прошел в Санкт-Петербурге при участии четырех тысяч военнослужащих

Военный парад, приуроченный ко Дню Победы, состоялся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Торжественное мероприятие посетило множество зрителей, в частности, ветераны Великой Отечественной войны, а также участники спецоперации ВС РФ на Украине.
В сопровождении оркестра по площади прошли военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона, парадные расчеты силовых структур и курсанты учебных заведений Министерства обороны РФ. Замыкали парадный строй военнослужащие 138-й гвардейской отдельной Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой бригады.
В параде были задействованы около четырех тысяч военнослужащих, а также более 80 единиц советской и современной техники.