В берлинском Трептов-парке прошло возложение цветов к памятнику Воину-освободителю

Сотни жителей немецкого Берлина прибыли в Трептов-парк 9 Мая, чтобы почтить память советских солдат и возложить цветы к памятнику Воину-освободителю.
В церемонии приняли участие сотрудники дипломатических миссий Азербайджана, Армении и Белоруссии. Также мемориальный комплекс посетили дипломаты из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На мероприятии выступил посол России в Германии Сергей Нечаев. Он поблагодарил всех пришедших в Трептов-парк, чтобы отпраздновать День Победы, передает РИА Новости.
Подробные мероприятия также пройдут и в других городах Германии. Жители возложат венки к мемориалам, а также проведут акцию «Бессмертный полк».