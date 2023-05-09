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В берлинском Трептов-парке прошло возложение цветов к памятнику Воину-освободителю

Общество
В берлинском Трептов-парке прошло возложение цветов к памятнику Воину-освободителю

Сотни жителей немецкого Берлина прибыли в Трептов-парк 9 Мая, чтобы почтить память советских солдат и возложить цветы к памятнику Воину-освободителю.

В церемонии приняли участие сотрудники дипломатических миссий Азербайджана, Армении и Белоруссии. Также мемориальный комплекс посетили дипломаты из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На мероприятии выступил посол России в Германии Сергей Нечаев. Он поблагодарил всех пришедших в Трептов-парк, чтобы отпраздновать День Победы, передает РИА Новости.

Подробные мероприятия также пройдут и в других городах Германии. Жители возложат венки к мемориалам, а также проведут акцию «Бессмертный полк».

#день победы #берлин #германия