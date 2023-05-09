Депутаты Госдумы предложили переводить на бюджет студентов вузов России после рождения ребенка

Что касается студентов, важно продумать возможность перевода с платного отделения на бюджетное в случае рождения малыша. По слова парламентария, нужно выстроить такую программу, чтобы молодым родителям было удобно получать высшее образование. В частности, при университетах можно открыть группы по уходу за детьми, резюмировала Буцкая.