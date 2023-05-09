Депутаты Госдумы предложили переводить на бюджет студентов вузов России после рождения ребенка

Студентов российских вузов, у которых родился ребенок, предложили переводить на бюджетную форму обучения.
Соответствующая мера поможет увеличить число многодетных семей в России. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
«У нас сейчас семья с тремя детьми — спасение для нашей страны. Поэтому мы сразу должны думать про все, что мы можем дать семье, чтобы там родились три ребенка», — отметила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Что касается студентов, важно продумать возможность перевода с платного отделения на бюджетное в случае рождения малыша. По слова парламентария, нужно выстроить такую программу, чтобы молодым родителям было удобно получать высшее образование. В частности, при университетах можно открыть группы по уходу за детьми, резюмировала Буцкая.