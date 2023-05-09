Bloomberg: Шольц планирует предложить отказ от единогласия при принятии решений в ЕС

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время речи перед Европарламентом 9 мая планирует предложить отказ от единогласия при принятии решений в объединении. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации издания, глава Правительства ФРГ готовит доклад о своем видении глобального мира в XXI век. Шольц собирается выступить за проведение масштабных реформ в Евросоюзе. Основная инициатива канцлера заключается в отказе от единогласия при принятии решений.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил отменить право вето на внешнеполитические инициативы объединения. Он призвал к принципу большинства.