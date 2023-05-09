Пригожин вызвал следственную группу на место удара ВСУ по объекту содержания украинских военнопленных

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по объекту, в котором ЧВК «Вагнер» содержала военнопленных. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин. По его словам, на место вызвана следственная группа.
Предприниматель подчеркнул, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Число погибших украинских военнопленных пока остается неизвестным.
«После того, как ЧВК "Вагнер" перестала брать пленных бойцов ВСУ, у нас оставалось еще определенное количество пленных, которые подлежали обмену. Пленных лечили, кормили и так далее. Только что по этому объекту прилетели "хаймарсы"», —передает заявление основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин отметил, что на объект, пострадавший в результате ракетного обстрела, была вызвана следственная группа. Специалисты проведут сбор материалов, а также уточнят, чем был нанесен удар и с какой стороны.