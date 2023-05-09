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Обвиняемый в снабжении олимпийцев допингом врач Эрик Лира признал вину в суде

Спорт
Обвиняемый в снабжении олимпийцев допингом врач Эрик Лира признал вину в суде

Врача Эрика Лиру обвинили в снабжении не менее двух спортсменов запрещенными препаратами. Медик признал вину в суде.

Лира стал первым обвиняемым по «закону Родченкова», который в 2020 году принял бывший президент США Дональд Трамп. Закон был назван именем экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Лира поставлял запрещенные вещества, улучшающие спортивные результаты, спортсменам-олимпийцам», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Как говорится на сайте Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Лира признал вину. Врачу может грозить до десяти лет тюрьмы, пишет телеканал «360».

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