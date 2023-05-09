Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» вселяют ужас в украинских солдат на передовой, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя подполья в городе Николаев.
По словам собеседника журналистов, паника настолько серьезная, что командиры вынуждены раздавать психотропные препараты своим подчиненным в попытках решить ситуацию.
Активист также отметил, что один из его мобилизованных соратников сообщал о «сумасшедшей мясорубке на линии боевого столкновения». Командование Вооруженных сил Украины формирует подразделения из необученных новобранцев, бросая их на передовую под удары российских войск.