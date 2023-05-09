ООН собирается организовать встречу между сторонами зерновой сделки

Организация Объединенных Наций намерена организовать встречу между всеми сторонами зерновой инициативы в Стамбуле. Об этих планах сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью испанскому изданию Pais.
По его словам, организация делает все возможное, чтобы лучше откликнуться на проблемы России. Также имеются косвенные барьеры для сделки, которые ООН старается устранить, добавил генсек.
Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года представителями РФ, Турции, Украины и ООН. Она подразумевает экспорт украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения танкеров занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание, что Запад вывозит большую долю украинского зерна в страны Европы, а не в действительно нуждающиеся государства Африки.