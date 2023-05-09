Экс-президент Молдавии Додон надел георгиевскую ленту в День Победы вопреки запрету властей

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в День Победы надел георгиевскую ленту, несмотря на запрет властей республики. Об этом информирует РИА Новости.
Политик оказался в центре марша «Бессмертный полк», который организовал национальный координационный комитет «Победа».
«Несмотря на все попытки властей запугать народ, он массово вышел на марш. Я надел георгиевскую ленту, потому что это символ нашей победы. В Молдавии 9 мая был, есть и будет Днем Победы», — объяснил Додон в разговоре с РИА Новости.
Ранее глава Правительства Молдавии Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу заявили, что власти страны отрицают празднование Дня Победы.