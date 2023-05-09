Тренер сборной России по боксу рассказал, что команда дружно общается с иностранцами на ЧМ

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал об отношении иностранных соперников к отечественной команде на чемпионате мира в Ташкенте. Он отметил, что все проходит в дружной атмосфере.
«К нашей команде дружественное отношение, нет никаких моментов. Мы дружно со всеми общаемся, нет никаких разногласий», — сообщил тренер «Матч ТВ».
Сборная Великобритании 4 апреле объявила, что собирается бойкотировать чемпионат мира по боксу в Ташкенте из-за допуска российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.