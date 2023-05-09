США решили воздержаться от предоставления украинской армии доступа к современным военным технологиям, сообщает EurAsian Times.
Аналитики индийского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на решение Пентагона снять с предназначенных ВСУ танков M1 Abrams «чувствительные» элементы, так как они могут оказаться в руках Москвы.
Это значит, что Киев ждет очень неприятный сюрприз. Предполагалось, что ему достанутся танки с высокотехнологичными датчиками и цифровой системой управления огнем. Без такого оборудования украинским военным будет куда сложнее управляться с иностранной техникой.