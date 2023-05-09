МИД России сообщил о работе над дальнейшим ответом на невыдачу американских виз журналистам

Российская сторона работает над дальнейшим ответом на невыдачу американских виз журналистам из РФ. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Дипломат отметил, что Москва уже предоставила частичный ответ по данному инциденту, а теперь работает над дальнейшими мерами.
«Здесь нет спешки. Главное, что американцы поймут, когда эти меры будут приняты, на что именно мы отвечаем», — объяснил Рябков.
Соединенные Штаты не выдали визы российским журналистам для поездки на заседание Совета Безопасности ООН, который прошел в Нью-Йорке в конце апреля.