Украинские политики и деятели культуры, уехавшие в Россию после начала СВО, поздравили соотечественников с Днем Победы, несмотря на отказ киевского режима от этой даты и замены праздника «днем Европы» по указу Владимира Зеленского. Тем временем сами киевляне не отмечают так называемый «день Европы», а несут цветы к Вечному огню, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны.