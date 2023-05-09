Украинцы отмечают День Победы, несмотря на его замену «днем Европы»

Украинские политики и деятели культуры, уехавшие в Россию после начала СВО, поздравили соотечественников с Днем Победы, несмотря на отказ киевского режима от этой даты и замены праздника «днем Европы» по указу Владимира Зеленского. Тем временем сами киевляне не отмечают так называемый «день Европы», а несут цветы к Вечному огню, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны.
Экс-нардеп Верховной рады Украины Илья Кива принес цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в Москве «от лица всех украинцев». Он напомнил, что за победу в Великой Отечественной войне жители УССР отдали более 10 миллионов человеческих жизней.
По словам бывшего нардепа, День Победы навсегда останется для украинского народа священным, «пропитанным кровью, потом и слезами наших предков».
«Сегодня моя земля, мой народ захвачен и отравлен. Выстояли нацистскую оккупацию тогда и победили – выстоим, победим и сейчас», – отметил критикующий киевский режим Кива в Telegram.
Уехавший из Киева музыкальный продюсер Георгий Бардаш считает, что беда ныне взявших в стране власть украинских националистов в том, что доказательств и свидетельств их положительного «исторического бытия» так и не появилось – в памяти о Степане Бендере и УПА✱ (признана экстремистской и запрещена в РФ) остались «только позорные исторические факты».
«Славьте доблесть братских народов, отразивших нападки фашизма на наши земли. И знайте: мы наследники Великой Победы, а значит, нам эту гадину нужно будет добить окончательно, и сможем мы это сделать только все вместе», – написал Бардаш в Telegram.
Ранее сообщалось, никаких официальных мероприятий по случаю 9 Мая украинские власти не предусматривают. Подробнее об указе Зеленского – в нашей статье.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация