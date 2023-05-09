Азаров обвинил Зеленского в уничтожении генетической памяти после решения по 9 Мая

Экс-глава украинского правительства Николай Азаров осудил Киев за отказ праздновать День Победы. По словам политика, местная власть желает уничтожить наследие предков.
Ранее соответствующий указ относительно 9 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно документу, в эту дату в стране теперь будет отмечаться День Европы. Азаров в соцсетях отметил, что таким образом киевский режим пытается создать новую реальность.
«Киевский режим стирает генетическую память украинцам. <…> Для тех, кто не понял: теперь, оказывается, в новой реальности нацизм победили европейцы», — написал он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею Зеленского сделать 9 мая Днем Европы. Об этом политик заявила по прибытии в Киев.