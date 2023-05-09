Азаров обвинил Зеленского в уничтожении генетической памяти после решения по 9 Мая

Ранее соответствующий указ относительно 9 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно документу, в эту дату в стране теперь будет отмечаться День Европы. Азаров в соцсетях отметил, что таким образом киевский режим пытается создать новую реальность.