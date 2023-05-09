В Волгограде торжественный военный парад завершился пролетом легкомоторных самолетов

Торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в Волгограде пролетом авиации.
В материале РИА Новости говорится, что военный парад на площади Павших Борцов посетили тысячи горожан. Перед парадом гости и участники мероприятия почтили минутой молчания память павших в годы войны солдат.
Отмечается, что в торжественном шествии приняли участие военнослужащие, росгвардейцы, сотрудники МЧС, курсанты и юнармейцы. Кроме того, по площади проехала военная техника. Завершился парад пролетом легкомоторных самолетов.