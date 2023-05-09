Активисты преградили российским дипломатам путь на мемориальном кладбище в Варшаве

Российские дипломаты не могут подойти к месту возложения цветов на мемориальном кладбище в Варшаве из-за толпы, преградившей им путь. Об этом информирует РИА Новости.
По словам корреспондента издания, активисты отодвинули сотрудников посольства обратно к машине.
«Послу не удалось возложить венок к мемориалу, агрессивная толпа вынудила его покинуть место», — передает РИА Новости.
Ранее власти Молдавии отказались отмечать 9 Мая. Они заявили, что вместо празднования почтят память, возложив цветы к мемориальному комплексу в Кишиневе.