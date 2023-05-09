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В Киеве люди несут цветы к Вечному огню, чтобы почтить память участников ВОВ

Общество
В Киеве люди несут цветы к Вечному огню, чтобы почтить память участников ВОВ

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в парке Славы, чтобы в День Победы почтить память участников Великой Отечественной войны.

Соответствующие фотографии и видеозаписи появились в социальных сетях. На кадрах видно, что у Вечного огня немноголюдно: горожане подходят к мемориалу, молча кладут цветы и уходят, пишет РИА Новости.

Местные СМИ сообщают, что на Украине никаких официальных мероприятий по случаю празднования Дня Победы не запланировано. В понедельник президент страны Владимир Зеленский заявил, что 9 мая на Украине будет не Днем Победы, а Днем Европы.

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