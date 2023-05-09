Посол Боцан-Харченко назвал День Победы связующим звеном между народами РФ и Сербии

Победа в Великой Отечественной войне объединяет российских и сербских жителей. К такому выводу пришел руководитель дипмиссии Москвы в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Дипломат в ходе общения с журналистами издания «Политика» напомнил, что граждане двух государств бок о бок боролись с фашистской армией Германии в 1941-1945 годы и добивались победы над нацизмом.
«День Победы остается прочным связующим звеном в отношениях между Россией и Сербией, символом незыблемого духовно-исторического единства наших братских стран», — добавил он.
Сегодня, 9 мая, в Москве состоялся торжественный парад по случаю 78-го Дня Победы в ВОВ. Гостями на этом мероприятии были главы семи государств.