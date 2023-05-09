Светлана Дружинина ответила предателям родины короткой репликой

Дружинина призналась, что не понимает артистов, которые сбежали из России в сложное для страны время. Актриса не стала осуждать беглецов и выразила уверенность, что они рано или поздно вернутся на родину. Всем предателям 87-летняя артистка ответила короткой репликой.