Светлана Дружинина ответила предателям родины короткой репликой

Народная артистка России Светлана Дружинина не делала громких заявлений с началом специальной операции на Украине. Однако актриса все же решила прервать молчание и поставить недоброжелателей страны на место.
Дружинина призналась, что не понимает артистов, которые сбежали из России в сложное для страны время. Актриса не стала осуждать беглецов и выразила уверенность, что они рано или поздно вернутся на родину. Всем предателям 87-летняя артистка ответила короткой репликой.
«Это моя жизнь, моя Родина, и я ее гражданин», — заявила Дружинина в программе «Жизнь и судьба».
Звезда фильма «Дело было в Пенькове» призналась, что ее поразил поступок сбежавшего из страны актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом в РФ). Артистка уверена, что ее коллега осознанно предал Россию.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами