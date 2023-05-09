Кадры взрыва беспилотника ВС РФ в руках украинского военного появились в Сети

Бойцы российских войск запустили небольшой беспилотный летательный аппарат с замаскированной взрывчаткой на позиции украинских националистов, передает «Военное дело».
Военнослужащие решили нестандартно применить дрон с взрывчаткой против противника. Оператор аппарата сымитировал падение БПЛА в лесополосе на украинских позициях, превратив его в смертельную ловушку. В Сети опубликовали видео последствий такой стратегии российской армии.
На представленных кадрах можно увидеть, как украинский военнослужащий подходит к упавшему беспилотнику и поднимает его. Через несколько секунд дрон взрывается прямо в руках солдата ВСУ.