Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство.
В поздравлении Ким Чен Ын отметил, что российский народ добился Великой Победы благодаря героизму и самоотверженности.
«Я шлю горячее поздравление вам, дружескому правительству и народу России от имени правительства и народа КНДР по случаю исторического дня, когда российский народ добился блестящей победы в Великой Отечественной войне», — сказано в телеграмме.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 9 Мая. Глава государства заявил, что память о победе в Великой Отечественной войне объединяет граждан республики.