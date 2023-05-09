Цветок Попасной: ровно год назад подразделения ЧВК «Вагнер» изменили ход СВО

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжили наступать в направлении Бахмута. Продвижение было осложнено рядом факторов, здесь находился мощнейший укрепрайон ВСУ на протяжении участка Розовка — Покровское. Ближайшие трассы и равнины простреливались, поскольку позиции противника находились на возвышенности. Подразделения ЧВК «Вагнер» начали продвигаться с юга и севера. 19 мая они заняли Розовку, 20 мая – Выскриву. Также «вагнеровцы» наступали в направлении Клинового, Владимировки и Стряповки. Уже к началу августа бойцы вышли на перекресток улицы Патриса Лумумбы и трассы М03 в Бахмуте, с этого дня началась операция «Бахмутская мясорубка».