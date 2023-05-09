Цветок Попасной: ровно год назад подразделения ЧВК «Вагнер» изменили ход СВО

Бойцы ЧВК «Вагнер» сумели освободить Попасную ко Дню Победы 2022 года, уничтожив мощный укрепрайон ВСУ. ФАН рассказывает, как это событие изменило ход специальной военной операции и привело к продвижению по всем направлениям.
В мае прошлого года Попасная была важным логистическим пунктом обороны противника, где проходило много железнодорожных и автомобильных дорог. Когда город был взят силами «Оркестра», то началось усиленное продвижение на западном направлении. 10 мая удалось освободить Нижнее, 14 мая — Александрополье, а 18 мая взять населенные пункты Новозвановка и Дружба и начать продвижение в северо-западном и юго-западном направлениях.
В народе эти события назвали «Цветок Попасной», поскольку наступление российских сил от населенного пункта раскрывалось, словно «бутон». К концу месяца под контролем ЧВК «Вагнер» уже были Владимировка, Троицкое, Викторовка, Липовая и Выскрива.
Далее «вагнеровцы» ликвидировали «Светлодарскую лугу» — оборонительный рубеж противника, который на протяжении семи лет безуспешно пытались уничтожить силы ЛДНР. Подразделениям ВСУ пришлось отходить от Луганского, Светлодарского и Мироновского к Углегорской ТЭС. Этот важнейший стратегический объект был освобожден 26 июля, поскольку бойцы «Оркестра» старались минимизировать повреждения станции.
Действия ЧВК «Вагнер» привели к тому, что фронт ВСУ в ЛНР посыпался. Союзные войска начали попытки наступления со стороны Орехово и Нижнего и рубежа Александрополье — Викторовка — Липовое — Васильевка — Берестовое, пока «вагнеровцы» стягивали на себя основные силы противника.
Постепенно силы ВСУ стали отступать от Горского и Золотого к Бахмуту. 23-24 июня группировка войск «Юг» под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром противника в «Горском котле». В итоге 2 июля подразделения ВСУ были вынуждены отступить из Лисичанской агломерации, что привело к освобождению всей территории ЛНР.
Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжили наступать в направлении Бахмута. Продвижение было осложнено рядом факторов, здесь находился мощнейший укрепрайон ВСУ на протяжении участка Розовка — Покровское. Ближайшие трассы и равнины простреливались, поскольку позиции противника находились на возвышенности. Подразделения ЧВК «Вагнер» начали продвигаться с юга и севера. 19 мая они заняли Розовку, 20 мая – Выскриву. Также «вагнеровцы» наступали в направлении Клинового, Владимировки и Стряповки. Уже к началу августа бойцы вышли на перекресток улицы Патриса Лумумбы и трассы М03 в Бахмуте, с этого дня началась операция «Бахмутская мясорубка».
На протяжении этого времени ВСУ стягивает к городу резервы, которые «перемалывают» бойцы «Оркестра». Таким образом снижается боеспособность и маневренность подразделений противника на других направлениях. Сейчас под контролем ВСУ осталось около двух тысяч квадратных метров территории города. Во-многом, ситуация зависит от снабжения ЧВК «Вагнер». Без боеприпасов бойцы будут вынуждены передать свои позиции подразделениям ВС РФ, тогда будущее Бахмута окажется под вопросом.