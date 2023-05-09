19FortyFive: старость собравшегося участвовать в президентской гонке Байдена напугала США

Аналитик издания 19FortyFive Джон Россомандо поставил нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена в неудобное положение, рассказав о настроениях американского общества.
По словам журналиста, старость собравшегося участвовать в президентской гонке политика напугала США. Американцы не уверены, что хотят видеть во главе государства 82-летнего Байдена, объяснил Россомандо. «ПолитРоссия» приводит перевод материала.
«Мартовский опрос Yahoo News/YouGov показал: 68 процентов американцев считают, что Джо Байден слишком стар, чтобы быть президентом. Также выяснилось, что 77 процентов американцев беспокоятся об умственных способностях Байдена», — указал обозреватель.
Ранее американский лидер вновь допустил оговорку. Байден заявил, что ему удалось вдвое сократить государственный долг страны вместо дефицита бюджета.