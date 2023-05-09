Новые бронемашины «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы в Москве

Бронемашины З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» в составе механизированной колонны впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве.
В материале ТАСС говорится, что они выехали на главную площадь страны после легендарных танков Т-34, которые открывали шествие военной техники. Отмечается, что бронемашина «Ахмат» впервые была продемонстрирована широкой публике в прошлом году.
Подчеркивается, что российский «Спартак» имеет безрамную конструкцию. Днище машины обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывных устройств, а стекла бронеавтомобиля выдерживают попадание бронебойно-зажигательных пуль.