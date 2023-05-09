Пригожин: День Победы — это победа наших дедов, мы на миллиметр не заслужили этой победы

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о готовящемся украинском контрнаступлении и подчеркнул, что современное поколение не заслужило право праздновать День Победы.
«Они (ВСУ — прим. ред.) совершенно четко говорят, что наступление будет на земле, а не по телевизору, потому что пока в нашей стране все думают, что нужно сделать все в телевизоре и отпраздновать День Победы. День Победы — это победа наших дедов, мы на миллиметр не заслужили этой победы», — отметил предприниматель.
По словам бизнесмена, ранее МО направило командованию ЧВК «Вагнер» боевое распоряжение, в котором говорится, что уход «музыкантов» с позиций будет приравниваться к измене Родине.
«Если не будет боеприпасов, мы уйдем с позиций и зададим вопрос — кто Родине изменяет? Видимо тот, кто подписывал», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Кроме того, в боевом распоряжении сказано, что группировку ЧВК «Вагнер» обязаны снабдить всем необходимым, однако с защитой флангов бойцы МО не справляются.
«Сегодня одно из подразделений министерства обороны бежало с одного из наших флангов. Сбежали все, бросив позиции и оголив фронт шириной почти 2 км и глубиной почти 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как», — рассказал основатель «оркестра».
Назначение генерала армии Сергея Суровикина для взаимодействия между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ является очень позитивным моментом, однако у него должны быть все полномочия, подчеркнул Пригожин.
По словам Пригожина, ВСУ обстреливают Белгородскую область, «рвут» фланги на Бахмутском направлении и ведут перегруппировку на Запорожском направлении, готовясь к контрнаступлению. В это время Минобороны РФ крутит интриги, армия бежит с позиций, а бойцы ЧВК «Вагнер» погибают, сражаясь за Родину.