Пригожин: День Победы — это победа наших дедов, мы на миллиметр не заслужили этой победы

По словам Пригожина, ВСУ обстреливают Белгородскую область, «рвут» фланги на Бахмутском направлении и ведут перегруппировку на Запорожском направлении, готовясь к контрнаступлению. В это время Минобороны РФ крутит интриги, армия бежит с позиций, а бойцы ЧВК «Вагнер» погибают, сражаясь за Родину.