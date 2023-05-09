Kyodo News: уровень зарплат в Японии сократился за год на 2,9%

Реальная зарплата в Японии сократилась на 2,9% в марте 2023 года в сравнении с тем же периодом в прошлом году, информирует Kyodo News со ссылкой на данные властей страны.
Падение уровня заработных плат в этой азиатской стране связано с инфляцией и ростом стоимости продуктов, топлива и ряда других товаров. В итоге рост цен опережает увеличение зарплат.
Власти Японии обратились к предприятиям с просьбой увеличить выплаты сотрудникам, и некоторые компании сделали это. Например, Toyota.
Напомним, в январе текущего года инфляция в Японии составила 4,3%, что стало рекордным показателем с 1981 года.