«Грабеж, насилие и подавление». Путин разоблачил идеологию элит Запада

Президент РФ Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня Победы заявил, что идеология превосходства, которой вооружились западные глобалистские элиты, «по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна».
Элиты Запада по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, подчеркнул Путин. Кроме того, они уничтожают семейные, традиционные ценности, которые «делают человека человеком».
«И все для того, чтобы дальше диктовать, навязывать народам свою волю и правила, а по сути, систему грабежа, насилия и подавления», — отметил президент России.
Ранее Путин сообщил о переломном моменте в истории цивилизации. Подробнее – в нашей статье.