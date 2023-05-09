«Грабеж, насилие и подавление». Путин разоблачил идеологию элит Запада

Элиты Запада по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, подчеркнул Путин. Кроме того, они уничтожают семейные, традиционные ценности, которые «делают человека человеком».