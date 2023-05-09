Полиция Молдавии начала штрафовать празднующих День Победы с георгиевской лентой

Сотрудники правоохранительных органов Молдавии начали штрафовать граждан, которые носят георгиевские ленты и портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщают очевидцы.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как сотрудники полиции беседуют с женщиной, которая вышла на улицу с портретом своего родственника-ветерана. Отмечается, что другие граждане вступились за нее.
Как сообщалось ранее, власти Молдавии запретили ношение георгиевской ленты без наград. Согласно законодательству страны, ношение ленты грозит штрафом в размере от 4,5 тысячи до 9 тысяч леев.