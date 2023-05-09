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Запах гари от лесных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург

Общество
Запах гари от лесных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург

Жители Екатеринбурга начали чувствовать запах гари и смог, который доносится от лесных пожаров в Свердловской области.

МЧС России по региону сообщило, что по состоянию на вечер понедельника, 8 мая, в Свердловской области ликвидированы два природных пожара. Там продолжают действовать 67 пожаров, 20 очагов которых были локализованы.

Запах гари ощущается во всех районах и окрестностях Екатеринбурга. Горожан призвали держать закрытыми окна квартир и офисов в ночные часы. Следует пить больше воды, а форточки завешивать мокрой марлей, передает РИА Новости.

Лесные пожары также бушуют в Курганской области. Большинство из них уже локализованы, сообщает телеканал «360».

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