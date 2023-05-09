Запах гари от лесных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург

Жители Екатеринбурга начали чувствовать запах гари и смог, который доносится от лесных пожаров в Свердловской области.
МЧС России по региону сообщило, что по состоянию на вечер понедельника, 8 мая, в Свердловской области ликвидированы два природных пожара. Там продолжают действовать 67 пожаров, 20 очагов которых были локализованы.
Запах гари ощущается во всех районах и окрестностях Екатеринбурга. Горожан призвали держать закрытыми окна квартир и офисов в ночные часы. Следует пить больше воды, а форточки завешивать мокрой марлей, передает РИА Новости.
Лесные пожары также бушуют в Курганской области. Большинство из них уже локализованы, сообщает телеканал «360».