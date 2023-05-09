Путин на Красной площади рассказал о попытках оболгать подвиги героев

Президент России Владимир Путин заявил, что память о героях Великой Отечественной войны пытаются стереть и оболгать в ряде стран. Об этом глава страны сообщил на Красной площади.
Российский лидер отметил, что некоторые из государств безжалостно и хладнокровно разрушают памятники советским воинам, создают культ нацистов и пособников, а память о подлинных героях стараются стереть.
«Их цель перечеркнуть итоги второй мировой войны, задушить любые суверенные центры развития», — заявил Путин.
На Красной площади 9 Мая проходит главный парад страны, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.