Владимир Путин заявил о переломном моменте в истории цивилизации

Президент России Владимир Путин выступает с речью на торжественном военном параде, приуроченном к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Он высказался об отношениях с другими странами и текущих событиях.
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время цивилизация находится на переломном рубеже. По его словам, против России была развязана «настоящая война», однако она сумела дать отпор международному терроризму.
«Для нас, для России, нет недружественных или враждебных народов ни на западе, ни на востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным», — подчеркнул Путин.
Торжественный парад проходит на Красной площади, расположенной в Москве. На День Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда стран СНГ, в том числе Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.