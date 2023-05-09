Власти Молдавии отвергли празднование Дня Победы

Молдавское руководство отрицает празднование Дня Победы. С таким заявлением выступили глава правительства страны Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу.
Власти республики считают, что в этот день необходимо чтить память погибших во Второй мировой войне.
«Я думаю, что это день поминовения, мы должны вспомнить о наших дедах и прадедах, которые воевали, потеряли жизни из-за катаклизма прошлого века», — сказал Гросу.
Власти Молдавии, включая президента Майю Санду, 9 мая возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.