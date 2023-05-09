Товарооборот России и Японии по итогам I квартала 2023 года снизился на 41%

Товарооборот между Москвой и Токио упал на 41% по итогам I квартала текущего года. Об этом заявил глава дипломатической миссии Геннадия Овечко, передает РИА Новости.
По словам Овечко, причиной происходящего стало давление на японский бизнес со стороны государства и коллективного Запада. Из-за этого динамика международной торговли России и Японии постепенно превращается в отрицательную.
По итогам прошлого года торговые объемы сократились на 8,9%, до 20 миллиардов долларов. Особенно уменьшился экспорт из Японии в РФ из-за правительственного запрета на поставки в Россию большого списка продукции.