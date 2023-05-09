РИА Новости: посольство РФ обеспокоенно курсом Японии на ремилитаризацию

Япония активно повышает военные расходы с целью укрепления боевого потенциала страны. Ситуация с курсом государства на ремилитаризацию вызывает беспокойство, заявил в беседе с РИА Новости замглавы дипломатической миссии России в Токио Геннадий Овечко.