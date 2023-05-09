РИА Новости: посольство РФ обеспокоенно курсом Японии на ремилитаризацию

Япония активно повышает военные расходы с целью укрепления боевого потенциала страны. Ситуация с курсом государства на ремилитаризацию вызывает беспокойство, заявил в беседе с РИА Новости замглавы дипломатической миссии России в Токио Геннадий Овечко.
«Фиксируем попытки превращения японских сил самообороны в полноценную армию, способную проводить наступательные операции», — отметил он.
По словам, дипломата, японские власти обсуждают вопросы о снятии ограничений на поставки летального вооружения третьим странам. Кроме того, ВС Японии проводят крупномасштабные военные учения у российских границ.