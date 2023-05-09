Олег Матыцин сообщил, что болел за «здоровый российский спорт» в матче РПЛ

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, за кого болел в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась между ФК «Зенит» и «Спартак», где победу одержали выходцы из Санкт-Петербурга.
Матыцин прибыл на Красную площадь, где сегодня проходит парад Победы. Журналисты поинтересовались у министра, за кого он болел в главном футбольном матче уходящего сезона.
«Я за российский спорт здоровый», — сообщил Матыцин Telegram-каналу SHOT.
Матч тура РПЛ завершился со счетом 3:2 в пользу «Зенита». Команда набрала 64 очка в 26 матчах.