«Более одного раза за сутки»: в Белом доме рассказали о проблеме со стрельбой в США

Массовая стрельба в США происходит чаще, чем раз в сутки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
С начала 2023 года из-за перестрелок в стране погибли уже более 14 тыс. человек. Жан-Пьер подчеркнула, что существует острая необходимость ограничения продажи и ношения оружия. Также она осудила конгрессменов-республиканцев, тормозящих эту инициативу.
Напомним, 6 мая в Техасе девять человек погибли и семь пострадали в результате стрельбы в торговом центре. Нападавшего застрелил полицейский. С разницей в день неизвестный открыл огонь на парковке отеля в Мэриленде — погибли два человека.