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WP: Лондон планирует поставить Киеву ракеты с дальностью действия до 300 км

Армия
WP: Лондон планирует поставить Киеву ракеты с дальностью действия до 300 км

Великобритания может закупить дальнобойные ракеты для их дальнейшей передачи на Украину. Об этом пишет The Washington Post.

Журналисты издания отметили, что соответствующий документ обнародовал Международный фонд поддержки Украины. В нем говорится, что 2 мая в Лондоне заявили о необходимости предоставить Киеву боеприпасы «с дальностью до 300 километров».

Однако решение по данному вопросу до сих пор принято не было. С ссылкой на неназванного британского чиновника газета отметила, что неизвестно, о каких именно снарядах идет речь.

#Вооружение #британия #Украина