Глава ЕК фон дер Ляйен приехала в украинскую столицу для встречи с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в украинскую столицу. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Twitter.
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер ранее анонсировал рабочий визит европейского представителя в Киев. По его словам, у фон дер Ляйен запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Рада вернуться в Киев. Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы», — прокомментировала свой приезд глава ЕК.
Ранее Владимир Зеленский указом отменил празднование Дня Победы 9 мая на Украине. Теперь украинцы чтят единство с Европой в этот день.