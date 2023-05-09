Дипломат Овечко обвинил власти Японии в разжигании русофобии в СМИ

Руководство Японии одобряет разжигание русофобии в прессе. Соответствующее заявление сделал временный поверенный в делах РФ в восточноазиатской стране Геннадий Овечко.
Дипломат в беседе с ТАСС отметил, что многие россияне оказались под давлением из-за набирающей обороты русофобии. Так, по его словам, некоторым гражданам РФ отказывают в устройстве на работу, а в смешанных семьях они становятся жертвами насилия.
«В здешнем информационном пространстве, включая СМИ, социальные сети и блогосферу, произошел взрыв антироссийской риторики. При этом власти ее всячески подпитывал», — подчеркнул Овечко.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Соединенные Штаты провоцируют русофобию в преддверии Дня Победы.