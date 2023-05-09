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Замглавы МИД Украины Мельник: отказом от возложения цветов посол Макеев дал пощечину предкам

Политика
Замглавы МИД Украины Мельник: отказом от возложения цветов посол Макеев дал пощечину предкам

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник отреагировал на отказ посла страны в ФРГ Алексея Макеева возлагать цветы к советскому мемориалу. По словам дипломата, его преемник оскорбил память предков.

Экс-глава диппредставительства назвал поступок посла непростительной ошибкой, напомнив, что церемония является традиционной с 2015 года.

«Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — отметил Мельник.

В завершение замглавы МИД возмутился, что его «наследие топчут ногами». По словам дипломата, Макеев фактически бросил ему перчатку в лицо.

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