Замглавы МИД Украины Мельник: отказом от возложения цветов посол Макеев дал пощечину предкам

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник отреагировал на отказ посла страны в ФРГ Алексея Макеева возлагать цветы к советскому мемориалу. По словам дипломата, его преемник оскорбил память предков.
Экс-глава диппредставительства назвал поступок посла непростительной ошибкой, напомнив, что церемония является традиционной с 2015 года.
«Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — отметил Мельник.
В завершение замглавы МИД возмутился, что его «наследие топчут ногами». По словам дипломата, Макеев фактически бросил ему перчатку в лицо.