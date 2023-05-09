МИД Китая объявил консула Канады Лалонд персоной нон грата

Китай объявил канадского консула в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд персоной нон грата. Об этом информирует Министерство иностранных дел КНР.
Пекин принял это решение в ответ на выдворение из Канады китайского дипломата. Кроме того, МИД выразил протест в связи с высылкой своего сотрудника. Лалонд обязана покинуть КНР до 13 мая.
«Китай решает объявить персоной нон грата консула генерального консульства Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган провел переговоры с американским послом в Пекине Николасом Бернсом. Глава МИД призвал США остановить поддержку сепаратистских движений на Тайване.