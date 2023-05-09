AP: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Предположительно, из американского бюджета будет выделено 1,2 миллиарда долларов. На эти деньги будут приобретаться зенитные ракетные комплексы и боеприпасы к ним, а также беспилотники. Кроме того, будет осуществляться финансирование обслуживания различных систем.