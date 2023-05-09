AP: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Американская администрация может объявить о новом пакете военной помощи Украине уже во вторник, 9 мая, сообщает Associated Press.
Как уточняет агентство, ссылаясь на неназванные источники, речь идет о предоставлении Киеву долгосрочной поддержки, нацеленной на расширение возможностей украинской системы противовоздушной обороны.
«Средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины», — сказано в публикации.
Предположительно, из американского бюджета будет выделено 1,2 миллиарда долларов. На эти деньги будут приобретаться зенитные ракетные комплексы и боеприпасы к ним, а также беспилотники. Кроме того, будет осуществляться финансирование обслуживания различных систем.